Grazie ad una rete di Luca Ranieri nel finale di partita, la Fiorentina batte 1-0 il Torino di Juric e vola al quarto posto in classifica a quota 33 punti e a pari punti con il Milan. Ben 5 punti in più del Napoli, fermato in casa sullo 0-0 dal Monza. A recriminare però è la squadra di Palladino, con Pessina che calcia malissimo un calcio di rigore nel secondo tempo concesso dopo un fallo di mano di Mario Rui in area. Di Gregorio nel finale poi si supera e mette la sua firma su questo 0-0. Da segnalare la maglia da titolare di Carboni (sosituito al 57esimo) e l'infortunio di D'Ambrosio.