"Questa non è una partita normale, Milan-Inter è una guerra". Parola di Adil Rami, ex difensore rossonero intervistato dai colleghi di Milannews.it a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana di Riyad. "Non conta come ci arrivi, viene azzerato tutto e i giocatori rossoneri dovranno litigare in campo per vincere. Forza Milan, se vinciamo io poi festeggerò" assicura il francese.