Ylber Ramadani non vuole pensare ad altro che al suo presente al Lecce, lui che qualche mese fa aveva rivelato un contatto diretto tra il suo agente e il diesse dell'Inter Piero Ausilio: "In questo preciso istante il mio primo e unico obiettivo è quello di salvare il Lecce, prima dell’ultima giornata di campionato - le parole del centrocampista albanese in esclusiva al Corriere dello Sport -. Dopodiché vedremo cosa si potrà fare, ma abbiamo una missione chiara e sono focalizzato su quella".