Raiola sicuro di sé: “Io non cerco nessuno, sono i giocatori a chiamarmi”

Poi aggiunge: "Ho avuto i migliori giocatori del mondo per 25 anni"

Intervistato da "NRC", il procuratore Mino Raiola ha parlato dell'attività di scouting che verte nel suo raggio d'azione da un po' di tempo: "Nuovi calciatori? Non mi avvicino quasi mai a loro. Di solito sentono da altri giocatori che sono soddisfatti. È importante avere un rapporto equilibrato. Molti calciatori mi chiamano e mi chiedono di portarli via dal club in cui sono. I giocatori mi pagano proprio come pagano il loro consulente per gli investimenti e il fisioterapista. Non ho mai affermato di essere economico, ma i miei assistiti sentono che tengo davvero ai loro interessi. Altrimenti non avrei avuto i migliori giocatori del mondo per 25 anni".