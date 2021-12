Raiola: “Il soprannome pizzaiolo? E’ nato da un litigio con Mihajlovic dopo un derby”

Il procuratore racconta: "Non ho fatto una sola pizza in vita mia, non so nemmeno come farla. Ne ho portato molte agli ospiti del ristorante dei miei genitori"

Mattia Zangari

Intervistato dai colleghi tedeschi di Sport 1, Mino Raiola ha raccontato l'origine del soprannome 'pizzaiolo' affibbiatogli da Sinisa Mihajlovic: "Ebbi una grossa discussione con lui quando giocava nell'Inter perché disse stupidaggini su Zlatan, che era al Milan, dopo un derby. E se qualcuno attacca i miei giocatori, attacca anche me. Così iniziò la lite, poi Mihajlovic disse: 'Cosa vuole il pizzaiolo?' E' così che è andata".

Questo nomignolo non infastidisce il potente procuratore: "Tutti affermano che sono un pizzaiolo. Sai cosa? Non ho fatto una sola pizza in vita mia, non so nemmeno come farla Ma ho portato molte pizze agli ospiti del ristorante dei miei genitori. Il ristorante dei miei genitori è stata la mia scuola di vita".