Rafael loda Barella: “Disarma, crea e tira in porta. Mi ricorda molto Allan”

L'ex estremo difensore incensa il gioiellino interista

Da ex Cagliari a ex Cagliari, Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro, o semplicemente Rafael ha parlato del gioiellino sardo, "centrocampista versatile" dell'Inter, Nicolò Barella: "Gioca in tutte le posizioni, davanti alla difesa... È quel ragazzo che non si ferma per tutto il tempo: vorre, divide, testa alta e rifinisce l'azione per il gol. Il suo stile di gioco mi ricorda molto Allan dell'Everton. Disarma, crea e tira in porta. Lo vedi in tutto il campo. È un giocatore completo” ha detto a ESPN.com.br.