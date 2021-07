Radu scherza con i colleghi di Inter Tv: “Mi viene da ridere durante le interviste”

Il portiere romeno one man show alla Pinetin

Si respira un bel clima nel ritiro dell'Inter ad Appiano Gentile, dove quest'oggi Ionut Radu ha trovato il tempo di scherzare con i colleghi di Inter Tv prima di rilasciare loro un'intervista esclusiva. Il portiere romeno, dopo aver preso in mano il microfono a mo' di rocker, è riuscito a trattenere a fatica le risate di fronte alle domande e alla fine ha ammesso: "Non riesco a fare le interviste, mi viene troppo da ridere". L'appuntamento per ascoltare le sue parole è fissato per le 21.