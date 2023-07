L'Atalanta si impone con autorità in casa del Bournemouth in un'amichevole disputata quest'oggi al Vitality Stadium, casa dei Cherries. La formazione di Gian Piero Gasperini si è imposta col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Joakim Maehle, Teun Koopmeiners e Emmanuel Latte Lath, intervallate dalla marcatura rossonera di Marcos Senesi. Sconfitta al debutto con la sua nuova maglia per Ionut Radu, arrivato in prestito dall'Inter e subentrato a Neto ad inizio ripresa: è toccato a lui incassare la rete del definitivo 3-1 orobico.