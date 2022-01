Radu a ITV: “Ci siamo presi la qualificazione di cuore. Felice per il debutto”

L'analisi del giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Ancora una gara terminata ai tempi supplementari per l'Inter di Inzaghi che trova il passaggio del turno solo al 104esimo con un gran gol di Stefano Sensi. Gara che Ionut Radu commenta così a Inter TV: "È stata una serata molto impegnativa per me. Ma sapevamo che l’Empoli sarebbe venuto per vincere ma di cuore e di grinta ci siamo presi la qualificazione”.

“Certo. Sono contento per il mio debutto stagionale. Meno per l’autogol, ma sono contento per la squadra, per Andrea, per Stefano… So quanto ci mettono, quanto si impegnano anche in allenamento, e sono contento per loro”.