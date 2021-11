Radoi, ct Romania: “Felice per Tatarusanu, ma anche arrabbiato da interista”

Le parole del tecnico: "Ho provato a convincere Tata a tornare in Nazionale, ma non ha voluto"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Islanda, il ct della Nazionale della Romania Mirel Radoi ha commentato la prodezza di Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, nel derby contro l'Inter, quando ha parato il rigore calciato da Lautaro Martinez. Svelando di aver provato a convincere l'estremo difensore a tornare indietro sulla sua decisione di lasciare i Tricolorii: "Ho provato a parlare anche con Stefan Radu, ma lui non ha voluto riconsiderare la decisione presa tanti anni prima. Ho cercato di far cambiare idea a Tata, ma lui non voleva. Sono felice per lui, ma allo stesso tempo anche arrabbiato, perché sono un tifoso dell'Inter. Ho visto la partita con tanti milanisti intorno, e io tifo Inter. Sono comunque felice per lui".