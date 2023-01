Arriva un passaggio importante nel cammino che porterà alla creazione della radio ufficiale della Serie A. Via Rosellini comunica a tutte le parti interessate che martedì 31 gennaio 2023, alle ore 11.00, avrà inizio la fase di apertura delle buste ricevute in formato elettronico contenenti le Manifestazioni di Interesse relative all’invito per la realizzazione dell'emittente per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pubblicato il 29 dicembre 2022.