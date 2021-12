Radio Marca – Adeyemi, scartate le opzioni Inter e Barça: “Destinazione Bundes”

Le ultimo sul futuro del promettente attaccante tedesco arrivano dalla Spagna

La prossima tappa nella promettente carriera di Karim Adeyemi, giovane attaccante del Salisburgo, non sarà al Barcellona. E' quanto fa filtrare l'entourage del giocatore tedesco, secondo quanto riportato da Radio Marca: due giorni fa, infatti, è stata rispedita al mittente un'offerta dei catalani, un no che assomiglia da vicino a una sentenza definitiva sulla vicenda. Anche perché l'opzione migliore per il ragazzo, stando alla versione dell'agente, è quella di approdare in Bundesliga, con ogni probabilità al Borussia Dortmund per ricalcare le orme di Erling Haaland. Ecco perché sono state scartate anche altre due possibili destinazioni: Inter e Real Madrid.