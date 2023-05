Fabio Radaelli, l'uomo che ha scovato Lautaro Martinez dal Liniers per portarlo a fare il salto al Racing Avellaneda, dopo il gol vittoria nell'Euroderby di ritorno da parte del Toro ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sportitalia.com: "Quando si passano in rassegna le statistiche di Lautaro si vede che ha segnato gol contro squadre importanti come Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Borussia Dormund ed ora Milan, il che dimostra che è un attaccante di gran classe, uno dei migliori in circolazione".

Con il passare del tempo, sta diventando sempre più un riferimento per la squadra. Ha sempre avuto questa leadership?

"Questa è una caratteristica innata che ha il Toro. È un calciatore che fin dai suoi inizi, nelle giovanili del Liniers, ha mostrato la sua leadership".

In che modo?

"Con il suo carattere, la sua personalità ed anche la sua intelligenza. Questi aspetti lo rendono un leader e lo ha dimostrato dove ha giocato".

Quanti attaccanti ci sono oggi più forti di lui?

"Il livello mostrato da Lautaro lo colloca nella top 5 degli attaccanti a livello mondiale".

Ed ora, a pochi mesi dalla finale di un Mondiale, ha la possibilità di giocare una finale di Champions.

"Ciò che ha ottenuto gli garantisce fin da ora un posto di rilievo nella storia del calcio".