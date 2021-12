R. De Boer: “Forse l’Ajax riesce a vendere Onana a gennaio per pochi soldi”

L'auspicio dell'ex difensore della Nazionale olandese negli studi di Ziggo Sport

Dagli studi di Ziggo Sport, Ronald de Boer parla delle possibili scelte di Erik ten Hag per la gara di Champions League di domani dell'Ajax contro lo Sporting Lisbona. Affermando di aspettarsi un ritorno in porta di André Onana: "Onana ha fatto bene l'ultima volta, quindi forse lo farà giocare di nuovo. Remko Pasveer rimane il numero uno, ma è bello sapere che dietro c'è Onana. Forse possono venderlo a gennaio per pochi soldi".