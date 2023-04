Con tre squadre italiane tutte dalla stessa parte del tabellone, ci sono tre possibilità su quattro che un club di Serie A giochi la finale di Champions League. La prima a scendere in campo, martedì, sarà l’Inter, ospite del Benfica, avversario duro ma ostacolo non insormontabile sulla strada che in semifinale porterebbe sicuramente a un derby, visto che nella stessa metà del tabellone ci sono Napoli e Milan. Per la gara di andata, in programma a Lisbona, i nerazzurri partono sfavoriti: il segno «2» su Snai si gioca a 3,45, con il pareggio a 3,30 e i portoghesi avanti a 2,15. Sembra una partita da Under (1,65), con l’Over a 2,15, mentre Goal a 1,87 e No Goal a 1,85 si equivalgono. Nell’antepost per il passaggio del turno, l’Inter è sempre dietro, ma di poco: Inzaghi in semifinale a 2,00, col Benfica a 1,80.