Dopo il sofferto successo contro l’Udinese, l’ottavo consecutivo, avanza la Juventus, ora seconda in classifica al pari del Milan, offerta campione d’Italia tra 5,50 e 7. Tutt’altra storia invece per le milanesi entrambe costrette al pari in pieno recupero: il bis tricolore rossonero scende tra 6 e 7 mentre la quota scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi è fissata tra 7,50 e 8 volte la posta.