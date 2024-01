Lotta senza esclusione di colpi tra Inter e Juventus, sempre più dominatrici della Serie A. I nerazzurri si sono imposti di autorità con una cinquina nel derby lombardo contro il Monza, pronta la risposta bianconera ieri sera in casa con il Sassuolo. Il divario in classifica resta di due punti a favore degli uomini di Simone Inzaghi, che conservano il ruolo di favoriti per diventare campioni d’Italia a fine stagione a 1,30 su 888sport e 1,35 su Betflag, contro il ritorno allo scudetto dei bianconeri fissato tra 3,25 e 3,70.

Equilibri di classifica molto labili in vista anche della ventunesima giornata di Serie A, che l’Inter recupererà il 28 febbraio prossimo causa impegno Supercoppa Italiana, e che potrebbe vedere il sorpasso momentaneo di Danilo e compagni prima dello scontro diretto di San Siro in programma il 4 febbraio.