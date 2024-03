La Champions League entra nel vivo con il ritorno degli ottavi di finale e alcune squadre hanno già staccato il pass per i quarti come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, oltre a Manchester City e Real Madrid con un piede già al prossimo turno. Le quote antepost di LeoVegas vedono proprio la squadra di Pep Guardiola come favorita nella griglia dei pronostici per il successo finale a Londra, trofeo quotato a 2,75.

Inseguono proprio Real Madrid e Bayern Monaco rispettivamente a 5,50 e 7,00 mentre l’Arsenal è proposta a 8,00 sulla lavagna scommesse. A seguire ecco l’Inter, in attesa del ritorno con l’Atletico Madrid, vista vincente in Champions a 11,00. All’altra italiana, il Napoli, serve un miracolo a quota 81,00.