Tra sorprese e nuove sfide, il sorteggio dei gironi dà il via alla Champions League 2023/2024 che vedrà il Manchester City difendere il titolo conquistato nella finale di Istanbul contro l'Inter. Proprio i campioni in carica sono i favoriti per la conquista del prossimo titolo, offerto a 3 su Better. Lontane tutte le inseguitrici: il Bayern Monaco è visto a 6, davanti al Real Madrid a quota 10.

A 12 un'accoppiata a sorpresa formata da Arsenal e Barcellon. Il girone morbido dell'Inter fa ben sperare per una qualificazione agli ottavi, ma il titolo appare distante a quota 20, la stessa del trionfo del Napoli. Il Milan, inserito in un gruppo di ferro, vede l'ottavo sigillo a 40, mentre la Lazio è fuori dai giochi a 45.