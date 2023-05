Non arrivano buone notizie dall'infermeria per la Roma, avversaria dell'Inter sabato all'Olimpico in campionato ed impegnata contro il Monza nel turno infrasettimanale. Anche nella giornata di oggi Paulo Dybala non si è allenato con il resto del gruppo, procedendo con il lavoro individuale. "Le condizioni dell’argentino - ancora alle prese con una caviglia dolorante e un lieve fastidio all’adduttore - vengono monitorate costantemente dallo staff medico romanista ma, a poco più di 48 ore dalla sfida con i brianzoli, la sua presenza dal 1’ è da escludere", scrive Gazzetta.it. L'obiettivo è recuperare la Joya per la sfida con l'Inter.

Lavoro a parte anche per Georginio Wijnaldum (che punta il match di Europa League contro il Bayer Leverkusen dopo la lesione al flessore) mentre Andrea Belotti, uscito con una frattura alla cartilagine costale dallo scontro con il Milan, "salterà sicuramente la partita di Monza e spera di recuperare in vista della doppia sfida europea con gli uomini di Xabi Alonso".