Victor Osimhen giocherà la partita di domenica contro l'Inter. Ieri non si è allenato per influenza, ma vuole esserci e si confronterà con Martinez, il primo a contendergli il trono dei marcatori in Serie A. "I due sono divisi da tre gol, il margine di vantaggio che Osi vuole conservare e magari aumentare per starsene tranquillo quando, dopo i nerazzurri, al termine del campionato mancheranno appena due partite", si legge oggi sul Corriere dello Sport.