Quattro club di A col mirino puntato sul 2005 Spaggiari: c’è anche l’Inter

In prima fila c'è comunque la Fiorentina

C'è mezza Serie A su un gioiellino della terza serie. Nella fattispecie si tratta del talentuoso attaccante RiccardoSpaggiari, in forza al Modena, con cui ha realizzato una presenza nella Coppa Italia di categoria. Secondo quanto riferisce "La Nazione" in prima fila c'è la Fiorentina, che s'è già mossa proponendo ai canarini un contratto di diciotto mesi in prestito con diritto di riscatto, seguita a ruota da Inter, Torino e Sampdoria.