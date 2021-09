Quarantadue anni e un trofeo in bacheca: gli auguri dell’Inter a Van der Meyde

54 presenze e 4 reti per l'olandese con la maglia nerazzurra

Compie oggi gli anni Andy Van der Meyde, ex laterale offensivo olandese che ha collezionato, come ricorda il sito ufficiale dei nerazzurri, 54 presenze e 4 reti vincendo una Coppa Italia nel 2004/05. Al giocatore, prelevato nel 2003 e a Milano per due stagioni, gli auguri dell'Inter pubblicati sul sito ufficiale della società.