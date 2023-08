C'è ovviamente anche Lautaro Martinez nell'elenco dei convocati dell'Argentina campione del mondo di Lionel Scaloni per le due partite valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 contro Ecuador e Bolivia, rispettivamente in programma l'8 e il 12 settembre. Assente, invece, l'ex nerazzurro Joaquin Correa.