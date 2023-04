Adesso è bagarre totale per la Champions League: una battaglia che coinvolge cinque o persino sei squadre, considerando che la Juventus è lontana ma non troppo e che con un’eventuale restituzione dei 15 punti balzerebbe in seconda posizione. Dopo i risultati del fine settimana, i bookmakers vedono un grande rilancio del Milan dopo la sontuosa vittoria del Maradona contro il Napoli: i rossoneri sono in lavagna a 1,40, dietro soltanto alla Lazio che scende a 1,27, ma davanti all’Inter, che passa a 1,50 dopo il terzo ko consecutivo in campionato contro la Fiorentina e viene dunque scavalcata anche nelle gerarchie dei quotisti, che danno la Roma a 1.75 e l’Atalanta a 3.35.