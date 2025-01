Ospite nello studio di Sky Sport, Fabio Quagliarella commenta così le scelte di formazione fatte da Simone Inzaghi a centrocampo per Lecce-Inter: "Zielinski play? Io lo vedo più come mezzala, per giocare da regista devi fare meno tocchi, invece lui ama portare palla. Frattesi a me piace tantissimo, è un valore aggiunto. Non sarà facile oggi per i nerazzurri, il Lecce in casa ha fatto tanti punti. Le critiche a Inzaghi? Sono una forzatura", ha concluso l'ex attaccante della Samp.