‘Purpose and sustainability’: Inter Campus alla conferenza EFDN

La partecipazione dell'Inter, insieme ad altri 125 Club d’Europa, per testimoniare il ruolo sociale dello sport e sviluppare progetti congiunti

C'era anche l'Inter, rappresentata da Inter Campus, tra i partecipanti alla conferenza internazionale EFDN (European Football for Development Network). L'organizzazione nerazzurra è tra le prime "ad aver aderito al movimento che oggi conta oltre 130 membri, tra Club, Federazioni e istituzioni partner, e che ha presentato i risultati preliminari dell’analisi d’impatto sociale svolta pochi mesi fa insieme all’Università degli Studi di Padova - si legge nella nota su Inter.it -. Si discute di sostenibilità, emissioni zero e progetti innovativi nelle scuole, con il supporto di tecnologie di ultima generazione. Ma ci sono anche numerosi momenti operativi dedicati ai progetti europei attualmente in essere: nutrizione e salute, per esempio, oppure diversità, come nel caso di Show Racism the Red Card". Il prossimo appuntamento sarà a Liverpool, a inizio 2022.