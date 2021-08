PSV, De Jong saluta Dumfries: “Meritava il grande salto all’estero”

Il club olandese saluta il suo capitano dopo il trasferimento a Milano

Attraverso il sito ufficiale del PSV Eindhoven, il direttore sportivo degli olandesi John De Jong saluta così Denzel Dumfries, che da oggi è un giocatore dell’Inter: “Avevamo accordi chiari su possibili partenze già alla fine della scorsa stagione. Denzel è cresciuto in modo eccellente al PSV in questi ultimi anni ed è sempre stato professionale e fedele al club. Questo merita apprezzamento. Eravamo consapevoli del suo desiderio di fare il grande passo all’estero quest’estate e crediamo che lo meritasse. Denzel ha sempre dato più del 100% per il PSV, è diventato capitano, Nazionale e stella dell’Olanda. Ne siamo orgogliosi e gli auguriamo il meglio”.