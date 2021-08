PSG, un video teaser per annunciare Messi. Che non avrà la numero 10

Il club francese inizia a comunicare l'evento dell'anno nel calciomercato mondiale. Domani conferenza stampa alle 11

Una serie di immagini che si susseguono rapidamente, tanti flash, lo stadio pieno, lo spogliatoio e poi la Tour Eiffel, una mano che firma, 6 Palloni d'Oro. Così con un video di pochi secondi il Paris Saint-Germain ha annunciato tra le righe l'ingaggio di Lionel Messi, sbarcato a Parigi poco fa. E la sensazione è che questo sia solo l'inizio di un grande show mediatico. Curiosità: la Pulce non indosserà la numero 10, come si evince da un'immagine che ritrae uno spazio tra le maglie di Kylian Mbappé e Neymar. L'attaccante brasiliano infatti terrà il suo numero. Domani il club francese ha annunciato una conferenza per le 11 del mattino, presumibilmente sarà la presentazione di Messi.