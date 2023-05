Anni di investimenti folli, campioni come Kylian Mbappé e Leo Messi e diversi titoli nazionali non sono sufficienti per il Paris Saint-Germain, reduce dalla pesante sconfitta in casa con il Lorient che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso presso la tifoseria parigina. Un gruppo organizzato di sostenitori si è infatti presentato all'esterno del Parco dei Principi per contestare la proprietà e la dirigenza, giudicate le principali colpevoli per l'ennesima stagione deludente. “Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?”, “Nessuno ti rispetta più, perché dovremmo?“, “La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza“ alcune delle frasi esposte negli striscioni, accompagnati da cori eloquenti.

Situazione piuttosto delicata per un club che è pronto ad accogliere Milan Skriniar, dopo averlo convinto a sposare il progetto sportivo con un'offerta economica irrinunciabile. Un progetto che, vista la situazione, pare già agli sgoccioli.