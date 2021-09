PSG, Pochettino esalta Hakimi: “È uno dei migliori al mondo, ma può migliorare”

"Ci lavoreremo per fargli esprimere tutto il suo enorme potenziale", ha assicurato

Achraf Hakimi ha già conquistato il Paris Saint-Germain. Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il Clermont, il tecnico parigino Mauricio Pochettino ha speso parole importanti per il laterale ex Inter: “Sono molto contento di Achraf - ha esordito -. È uno dei migliori al mondo. Ha un grosso potenziale ma ha anche molti punti in cui può migliorare. Ci lavoreremo molto su perché riesca a esprimere tutte le sue enormi potenzialità”.