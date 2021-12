PSG, Leonardo: “Rosa da sogno, superiamo l’idea di non aver mai vinto la UCL”

Il ds del club parigino: "Non vedo limiti, rappresentiamo qualcosa di unico al mondo"

Al Paris Saint-Germain, non è un mistero, manca la consacrazione in Champions League per entrare di diritto nei libri di storia del gioco del calcio. Lo sa bene Leonardo, direttore sportivo del club francese, che ha spiegato che non manca così tanto per raggiungere quello step decisivo: "Quando guardi la rosa del PSG, dici che ti fa sognare - le parole dell'ex Milan e Inter pronunciate durante un intervento alla Sorbona -. Rappresentiamo qualcosa di unico al mondo. La gente parla molto, ma da dieci anni nessuno ha quello che abbiamo noi. Manca sicuramente l'ultimo tassello e penso che accadrà... Dobbiamo superare l'idea di non aver mai vinto la Champions League, dobbiamo lavorare a livello mentale Non vedo alcun limite [...] È vero che non abbiamo il palmares di certe squadre, ma abbiamo la struttura, la qualità e l'organizzazione".