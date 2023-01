Il Paris Saint-Germain non apporterà aggiunte alla propria rosa durante il mercato di gennaio, se non ci saranno delle uscite. La strategia adottata dal club campione di Francia, corteggiatore di lunga data di Milan Skriniar, ancora in trattativa con l'Inter per rinnovare il suo contratto in scadenza, è stata spiegata oggi in conferenza stampa dal tecnico Christophe Galtier: "Durante il mercato invernale non ci saranno arrivi, se non ci saranno partenze", le parole dell'ex Lille.