PSG, Al-Khelaifi gela il Real Madrid per Mbappé: “La nostra posizione è chiara”

Il presidente parigino parla così del futuro dell'attaccante francese ambito dalle merengues

Continua a tener banco nel mercato europeo la situazione relativa al possibile trasferimento di Kylian Mbappe dal Paris Saint-Germain al Real Madrid. Il club parigino non sembra però intenzionato a lasciar partire il calciatore a buon mercato, come ribadito con forza dal presidente Nasser Al-Khelaifi: "Sono stato molto chiaro, siamo stati molto chiari. La posizione del club è chiara. Non la cambieremo né la ripeteremo", ha detto chiudendo la porta ai prossimi avversari dell'Inter, a meno che non alzino la loro offerta.