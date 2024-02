Nel corso di un'intervista concessa a Radio Radio, l'ex giallorosso Roberto Pruzzo ha presentato così Roma-Inter, in programma sabato sera alle ore 18:00: "Con l’Inter mi aspetto la stessa Roma delle prime tre - ha esordito -. Non penso che ci saranno cambi particolari. La tensione dovrà aumentare perché all’Inter non puoi concedere le fasce ma sono cose che De Rossi sa. Va fatta meglio la fase difensiva perché di fronte ci saranno giocatori che non perdonano. Questi 9 punti sono stati fondamentali per affrontare i nerazzurri in modo più sereno", ha concluso.