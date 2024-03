Intervistato da TV Play, l'ex attaccante di Bari e Lazio Igor Protti ha parlato così di Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A: "Se è simile a me? Ogni calciatore ha le sue caratteristiche e trovo i paragoni sempre un po’ antipatici sia in un senso che in un altro. Dico solo che qualche anno fa un giornalista di Bari quando è arrivato Lautaro Martinez all’Inter mi ha detto ‘Igor, guardo Lautaro e mi ricorda te’. Questo con tutto il rispetto per un grandissimo campione che vediamo tutti cosa sta facendo, io non mi voglio porre come suo simile, ma è un giornalista che l’ha detto e mi fido abbastanza. Sinceramente come caratteristiche fisiche e movimenti sul campo ci siamo abbastanza, fa il centravanti ma gli piace girare intorno ad altre punte centrali diverse come piaceva a me e fa gol in quasi tutti i modi".

Protti prosegue poi la sua analisi sul Toro: "Per me Lautaro è un grandissimo campione, fa tantissimi gol e un punto di riferimento assoluto. Quando si parla di fuoriclasse magari uno ha nell’immaginario il trequartista molto forte tecnicamente. In passato ce n’erano tanti e oggi meno, perché è un ruolo che a livello di settore giovanile è stato spesso penalizzato, perché viene detto ai ragazzi di fare cose semplici e non rischiare ma io non sono per niente d’accordo. Dobbiamo ritornare a dire ai ragazzi di provare le giocate, saltare l’avversario e non solo di giocare a uno o due tocchi o che hanno sempre l’aiuto di qualcuno. Haaland e Lautaro sarebbero una coppia d’attacco perfetta e sarebbe bello vederli giocare insieme"