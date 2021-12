Prosinecki: “Dzeko? Sapevo che all’Inter avrebbe segnato come prima”

L'ex ct della Bosnia: "Non so come andrà a finire stasera, ma sono sicuro che ci divertiremo"

L'ex stella del calcio croato e ct della Nazionale bosniaca Robert Prosinecki, in vista della sfida di questa sera tra Real Madrid e Inter, ha parlato anche ai microfoni dell'emittente bosniaca N1 di Edin Dzeko e del suo impatto con i nerazzurri: "Vincere al Santiago Bernabéu è sempre complicato ed impegnativo. Non solo per l'Inter, ma per tutti. Ma la squadra messa insieme da Simone Inzaghi è molto pericolosa. Tutti pensavano che la cessione di Romelu Lukaku sarebbe stata un passo indietro per l'Inter, ma io conosco bene Dzeko perché l'ho guidato nella Nazionale della Bosnia-Erzegovina. Sapevo che Edin avrebbe segnato come prima, perché è un goleador. Per questo non so come andrà a finire stasera, ma di una cosa so per certo, ci divertiremo".