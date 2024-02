Baruffa nell'opposizione di centrodestra a Palazzo Marino sulla questione del nuovo San Siro. Si è consumato infatti un botta e risposta tramite Facebook tra il consigliere della Lega Samuele Piscina, che contesta il progetto presentato da Arco Associati, e Alessandro De Chirico di Forza Italia che invece era presente mercoledì alla presentazione ufficiale. "Senza copertura e senza parcheggi sotterranei sarà impossibile usare lo stadio per attività extracalcistiche durante tutto l’anno, ad esempio per concerti o altri sport – scrive Piscina -. Le squadre non sono state coinvolte, il progetto non risolve il problema della fuga di Milan e Inter e i disagi nel quartiere. Sala convochi le società, il Meazza non deve diventare una cattedrale nel deserto".

A breve distanza ecco la replica dello stesso De Chirico: "Ti esprimi su cose che non conosci perché lo studio non l’hai nemmeno sfogliato. C’è l’insonorizzazione e la copertura può essere retrattile. Per i parcheggi va fatto uno studio per cui hai bisogno di avere dati. Meno male che c’è gente nella Lega che la pensa diversamente". La schermaglia tra i due è proseguita tra varie punture.