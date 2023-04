Violazione dell'articolo 4.1, dunque del principio di lealtà sportiva è quanto contesta la Procura federale alla Juventus, nella notifica di chiusura delle indagini per le 'manovra stipendi, partnership e agenti', una contestazione che va aggiunta alla questione plusvalenze (previsto il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri, udienza fissata per il 19 aprile). Alla decisione della Procura segue l'immediata risposta della società bianconera che tramite i propri canali ufficiali comunica che: "La Procura Federale presso la F.I.G.C. ha notificato in data odierna a Juventus e ad alcuni suoi esponenti attuali e passati la Comunicazione di conclusione delle indagini relative alla c.d. 'manovra stipendi della stagione sportiva 2019/2020', alla c.d. 'manovra stipendi della stagione sportiva 2020/2021', ai rapporti tra la Società e taluni agenti sportivi, nonché a taluni presunti 'rapporti di partnership' tra Juventus e altri club. La Procura Federale, anche in virtù di asserite violazioni contabili, ha ipotizzato la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.