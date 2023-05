E' il giorno dell'udienza per la Juventus davanti alla Corte federale di Appello della Figc per il caso plusvalenze. Pochi minuti fa è arrivata la richiesta formulata dalla Procura Federale: chiesti 11 punti di penalizzazione per i bianconeri. Si attende ora la decisione da parte degli organi preposti, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.