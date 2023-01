"A tutela dei consumatori, ho convocato per il 12 gennaio al MIMIT i vertici della società DAZN, con il Ministro dello sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A. Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, dopo i problemi riscontrati dagli utenti in tutta Italia durante la trasmissione sulla piattaforma del big match Inter-Napoli di ieri sera.