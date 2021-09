Problemi di trasmissione, Infinity+ si scusa e fa regalo agli abbonati

La piattaforma Mediaset per scusarsi con i propri utenti ha deciso di prolungare la scadenza del mese di fatturazione

Dopo DAZN, anche la piattaforma Mediaset Infinity+ in problemi tecnici che hanno reso difficoltosa la visione delle gare di Champions League nella serata di ieri. A incorrere nei problemi sono stati specialmente gli spettatori di Villarreal-Atalanta, e delle sfide fra club stranieri, che hanno peso gran parte del primo tempo a causa di problemi tecnici che sono poi proseguiti anche nel corso della ripresa delle gare. Per questo Infinity ha deciso di correre ai ripari prolungando la scadenza del mese di fatturazione per tutti gli abbonati: l'annuncio è stato dato tramite Twitter.