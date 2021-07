Pro Vercelli, Emmanuello: “Emozionante affrontare Inter e Napoli”

Parla il centrocampista dei piemontesi: "Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe"

Dopo l'amichevole contro il Napoli, Simone Emmanuello, centrocampista della Pro Vercelli, ha fatto un primo bilancio della preparazione estiva delle Bianche Casacche partendo dall'incontro di Dimaro: "Abbiamo fatto una buona partita, poi ovviamente si sono viste le differenza di categoria e fisiche rispetto a noi. Abbiamo fatto la nostra partita, messo in campo quello che proviamo in allenamento e i concetti che ci sta chiedendo il Mister. Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe, questo è molto positivo in vista dell’inizio della stagione. Il ritiro procede bene, l’abbiamo spezzato con due partite con Inter e Napoli: è sempre bello giocare, poi affrontare queste squadre è emozionante".