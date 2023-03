Il ricordo dell'indimenticato Peppino Prisco continua a vivere in Luigi, figlio dello storico dirigente nerazzurro che si racconta a Il Giornale parlando anche del padre: "Come vedrebbe l'Inter di oggi? Intanto sarebbe sul pezzo, a tifare. E sarebbe preoccupato il giusto per le sorti economiche, per capire dove si andrà a finire. Io ho fiducia e magari l'avrebbe anche lui. Finora la società sta riuscendo a friggere con l'acqua: tanto di cappello".