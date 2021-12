Prisco, cent’anni dalla nascita. Il figlio Luigi: “Chiese dell’Inter anche in Polonia”

Il ricordo dell'avvocato nato esattamente un secolo fa

In occasione dei cento anni dalla nascita di Giuseppe Prisco , Tuttosport ha intervistato il figlio Luigi Maria . "Ha dedicato la vita, oltre che a una carriera forense lunga 60 anni, alla memoria degli Alpini caduti in Russia, la drammatica pagina di storia che aveva segnato la sua vita - dice - Appena giunto in territorio polacco, la prima cosa che fece fu barattare una scatoletta di carne con un quotidiano italiano del giorno prima per leggere dell’ Inter . Scoprì che aveva perso a Bologna partita e primo posto. Allora si lasciò andare a una parolaccia. Era tifoso dell’Inter, ma anche grande appassionato di calcio".

Secondo il racconto del figlio, l'avvocato "sentiva soprattutto la rivalità con il Milan. E i tifosi se ne accorgevano. Capitava che, quando andava in qualche Inter Club della Lombardia, fuori Milano, i soci gli dicessero: “Avvocato, dica qualcosa anche contro la Juventus, altrimenti siamo in difficoltà”. Ma per gli interisti che vivono a Milano conta di più il derby. Chi gli piacerebbe di più dell'Inter? Sicuramente Barella per la grinta che mette in campo. Stravedeva anche per i fantasisti, come Corso o Beccalossi".