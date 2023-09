La Colombia si prepara a proseguire il cammino verso il prossimo Mondiale: le prossime due gare di qualificazione in agenda sono quelle contro Venezuela e Cile. Oggi la selezione colombiana ha svolto il primo allenamento all'FCF Sports Center: regolarmente presente in campo l'interista Juan Cuadrado, che nil 12 settembre sfiderà anche il compagno di squadra Alexis Sanchez. Il prossimo allenamento è in programma domani pomeriggio.