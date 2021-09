Prime Video e la locandina UCL senza interisti: ecco cos’è successo

Inizialmente in rappresentanza dell'Inter doveva esserci Lukaku, che dopo aver rinviato lo shooting ha ammesso che sarebbe andato via

Nelle scorse ore Sandro Piccinini, uno dei telecronisti più noti e longevi del panorama italiano, ha pubblicato un tweet in cui, facendo riferimento al servizio di Prime Video per cui lavora, è tornato sulla locandina di lancio della trasmissione della Champions League. Esattamente quella che, proponendo due giocatori della Juventus (Paulo Dybala e Juan Cuadrado), uno dell'Atalanta (Duvan Zapata) e uno del Milan (Alessio Romagnoli), non ha 'citato la quarta rappresentante nostrana in UCL, l'Inter. Ovviamente, non sono mancate le polemiche in merito, qualche tifoso ha anche visto della malizia in questa scelta.