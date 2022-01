Prima del derby, gli ultras della Milano sportiva insieme per beneficenza

Le Curve di Inter e Milan riproporranno la loro iniziativa benefica, coadiuvate dagli ultras del basket e dell'hockey su ghiaccio

Sabato pomeriggio, dopo il precedente della passata stagione, Curva Nord Milano Inter e Curva Sud Milano Milan si uniranno ancora una volta per beneficienza prima del derby. L'iniziativa, quest'anno, allargherà i propri confini oltre il calcio: alle due curve nerazzurra e rossonera, infatti, quest’anno si aggregheranno anche gli Ultras Milano dell’Olimpia (che effettueranno una raccolta giovedì prima della partita di Eurolega contro il Fenerbahçe fuori dal Mediolanum Forum) e la Curva del Milano Hockey (che raccoglierà le donazioni di sacchi a pelo, cibo, acqua e prodotti per l’igiene presso lo Stadio del Ghiaccio Agorà per tutta la settimana). Tutto il materiale raccolto e donato dalle tifoserie sarà consegnato ai City Angels di Milano che provvederanno come di consueto alla distribuzione a favore dei più bisognosi.