Raggiunto dal sito Gianlucadimarzio.com, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi si è sbilanciato sul futuro di Thiago Motta, che ha avuto in rossoblu da giocatore e da allenatore: "Per me non è una sorpresa. L'ho lanciato in Serie A per la prima volta anche se poi l'avventura, date le circostanze, non era delle più ideali. Interpreta il calcio in maniera moderna ma soprattutto si fa amare dai propri giocatori. Lo presi in squadra quando nessuno gli dava una lira. Lui ha saldato il debito con me a livello di risultati calcistici. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto, ci guardavamo negli occhi e basta. L'ho chiamato ed è venuto ad allenare".

La sua prima esperienza da tecnico non fu facilissima: "Oggi però ha capito la Serie A perfettamente. ll Bologna è una squadra compatta che ha investito e anche se non ha eccellenze particolari riesce a far esprimere al meglio la rosa, che non è quella dell'Inter o della Juve... Può ambire a piazze molto più importanti, con tutto il rispetto per il club in cui è ora".