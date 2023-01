Lo Scudetto sembra ormai sempre più prendere la strada di Napoli. Questo è anche quello che prevede l'ultimo studio di FiveThirtyEight , il portale di Data Analysis di proprietà degli americati di ABCNews che analizza settimana per settimana i dati sportivi delle leghe più importanti del mondo.

E che per la Serie A vede un destino quasi definito: la squadra di Luciano Spalletti ha l'80% di possibilità di festeggiare la vittoria del tricolore a 33 anni di distanza dall'ultima volta, con una proiezione finale di ben 89 punti, addirittura 16 in più rispetto all'Inter, che ha solo il 9% di possibilità di cucire la seconda stella sul petto alla fine del campionato. Ancora meno crediti per Milan e Juventus, rispettivamente al 6 e al 2%.